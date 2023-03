Al Teatro Partenio arriva Biagio Izzo

Una commedia per riflettere sui cambiamenti sociali e le dinamiche relazionali, con il talento e l’istrionica presenza scenica di Biagio Izzo. Oggi, al cineteatro Partenio di Avellino, sipario su Balcone a tre piazze. La coppia strana, il successo teatrale sold out in tutti i palcoscenici del paese, per la straordinaria versatilità artistica dell’attore napoletano, che conferisce al suo personaggio, Alfredo Buonaiuto, tutte le sfumature dell’animo umano in una trama indiscutibilmente comica, ma ricca di spunti introspettivi.

Il testo, di Mirko Sataro e Francesco Velonà, ha come interpreti anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo. La regia è di Pino Labate. Lo spettacolo, esilarante per le situazioni paradossali e per la consolidata esperienza di Biagio Izzo, veterano del teatro, mattatore travolgente, attore dalla battuta sempre pronta ed estemporaneo nell’interazione con lo spettatore, si rivela nel solco della migliore tradizione della commedia italiana d’autore.

«E’ una rappresentazione degli equivoci - commenta l’artista - con tanti intrecci, sorprese e colpi di scena. Ma, come sempre accade negli spettacoli leggeri, c’è un messaggio finale, all’insegna del richiamo al realismo e al rispetto dei valori morali sui quali si fonda la società».