Atripalda, ecco le stazione per riparare le biciclette

Rastrelliere portabici e una stazione di riparazione delle due ruote, la Bike Station “St&Go”, dotata di tutti gli attrezzi necessari per la manutenzione, installate in città per tutti gli appassionati e gli amanti della bici. A donarle al Comune sono state la “Armerini Agency” e il negozio “Ciclostazione”.

«Si tratta di un ulteriore passo in avanti per incentivare i cittadini a prediligere la mobilità sostenibile» scrive il sindaco Paolo Spagnuolo.

Le quattro rastrelliere portabici sono state posizionate in via Nicola Salvi nei pressi del mercatino rionale, a Parco delle Acacie, nella villa comunale Don Giuseppe Diana e infine a Piazzetta degli Artisti nel cuore del centro storico.

Luoghi frequentati da grandi e piccini che in sella alle due ruote ora potranno parcheggiare in tutta sicurezza la propria bici o persino ripararla. Nei pressi della rotonda della Maddalena, infatti, è stata posizionata la Bike Station “St&Go”, dotata di attrezzi per la manutenzione delle ruote con pompa di gonfiaggio.

«La mobilità sostenibile – conclude l’assessore allo Sport, Antonio Guancia – è una delle opzioni più credibili per vivere in una città sana e pulita»