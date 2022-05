Big Mama al concerto del 1° maggio contro il body shaming

Un messaggio body positivity al concerto del 1° Maggio a Roma di Big Mama. La rapper orginaria di Avellino è stata acclamata dalla folla. "Sei bellissima", è stato l'urlo quando ha raccontato di essere stata vittima di bullismo. "Bisogna far capire che alcune parole meglio non dirle. Contro il body shaming, il consiglio ad una ragazzina o un ragazzino è: trova qualcosa per sfogarti e sentirti meglio. Ma bisogna saper aspettare: il tempo aiuta molto", dice Big Mama.