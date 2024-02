A San Michele di Serino ci credono ed addirittura lanciano la sfida a Napoli e al suo Geolier. Non siamo “secondini” a nessuno è la freddura del giorno. Oggi e domani sono pronti a dare battaglia a suon di televoto per regalare qualche chance in più alla loro concittadina al momento più illustre.

Nel comune che l’ha vista crescere, Marianna Mammone in arte BigMama ha il suo feudo di fan: «Abbiamo organizzato la prima serata nell’oratorio parrocchiale con tanto di maxischemo. C’è stata una gran bella partecipazione soprattutto dei più giovani» sottolinea il vicesindaco Antonio Delle Grazie. «Domani sera vogliamo regalarci un po’ di sana competizione anche con chi è sceso in campo al fianco di Geolier. Ci prepariamo a riallestire il maxischermo con la sorpresa Big Pizza: pizze e bibite gratuite per tutti coloro che avranno voglia di trascorrere una serata in compagnia e fare il tifo per la nostra Marianna dandole una mano con il televoto. C’è la voglia di condividere qualcosa insieme anche con quel pizzico di campanile che questa edizione sta facendo emergere. Stiamo ritrovando il senso di comunità attraverso una giovane che ce l’ha fatta».

Il legame di BigMama con la sua San Michele è forte: «Questa estate è ha trascorso un paio di settimane con noi. Ogni giorno era l’occasione per stare insieme ai ragazzi tra foto, video ed aperitivi. E’ una ragazza che merita il sostegno della propri comunità, che si fa apprezzare per la sua semplicità, quella stessa genuinità che, a mio avviso, l’ha portata fino sul palco di Sanremo». A San Michele di Serino ci sono gli amici più stretti, quelli che hanno condiviso con lei ed i suoi tre fratelli (Giandomenico, il maggiore dei quattro, Guido ed Emanuele) gli anni della formazione. Quelli che conoscono le sue sofferenze ma non sempre fino in fondo.

Giulia De Mattia è una di loro: «Marianna è sempre stata una ragazza aperta, sempre disponibile e molto attenta con i suoi due fratelli minori. Ha sempre avuto la musica nel cuore. Ogni iniziativa, gara o quant’altro che venisse organizzata in paese riguardante le sette note, la vedeva partecipare. Una passione che era nata già con il coro delle voci bianche al Teatro Gesualdo». L’altra è stata quella per la danza. La fisicità che non l’aiutava non l’ha fatta desistere subito: «Il suo temperamento c’è sempre stato». Le medie alla Cocchia di Avellino, gli anni del Liceo al Mancini «i più difficili, quelli che hanno segnato la sua adolescenza: il confronto con certi ambienti borghesi cittadini ha creato i maggiori danni. Veniva spesso derisa nell’ambiente scolastico. Lei rispondeva con il sorriso. Ha sempre incassato. Anche con gli amici più stretti non ha mai affrontato apertamente questo disagio, questa sua sofferenza. Siamo rimasti un po’ spiazzati quando abbiamo letto le sue interviste in questi ultimi anni».

Quello che non ha potuto nascondere è stata invece la malattia: «Era già da qualche tempo a Milano dove studia anche suo fratello maggiore. La scoperta è arrivata in piena pandemia». Chemio e radioterapia a Potenza: «Un mezzo miracolo averla scoperta in tempo utile. Ed è per questo che siamo ancora più contenti di vederla lì su quel palco». A Milano ha trovato il modo di poter dare concretezza alla sua passione artistica. I canali social, le visualizzazione, i giusti contatti, i discografici che si accorgono di lei: «Per noi resta Marianna, al di là di BigMama, magari con i capelli lunghi e biondi, quella ragazza aperta e sincera, appassionata di cucina. Come quella volta che a sedici anni, con i genitori fuori in gita, volle invitarci tutti e cucinarci la pasta oppure la stessa ragazza che insieme a noi pelava le patate per la sagra del paese».