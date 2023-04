Irpinia Pride 2023, la rapper BigMama madrina dell'evento

L'associazione Apple Pie: l'amore merita LGBT+ svela la nuova sorpresa in vista dell'Irpinia Pride 2023. L'attesissimo evento che il 10 giugno colorerà la città di Avellino avrà infatti ben quattro personalità che, con la loro partecipazione, faranno da testimonial per celebrare l’orgoglio della comunità LGBT+ e supportare la lotta per i diritti civili.

Perciò, così come Cosimo Alberti e Paolo Rondelli formeranno la coppia di padrini della manifestazione arcobaleno, anche le madrine saranno due e al nome di Ares Kent si unirà quello di BigMama.

La nota rapper di origini irpine ha accolto con grande entusiasmo la proposta, confermando immediatamente la propria volontà di sostenere la causa di Apple Pie, dicendosi anche fiera di potersi spendere positivamente per la propria terra e dimostrando grande sensibilità alle tematiche portate avanti dall'associazione avellinese, di cui condivide gli ideali. Ideali a cui BigMama stessa presta da sempre la voce e lo fa attraverso i suoi canali social, le sue partecipazioni sui grandi palchi nazionali e, soprattutto, con la sua musica.

Dunque, il direttivo di Apple Pie afferma di essere orgoglioso e grato di poter avere il supporto di quattro artisti che provengono da mondi ed esperienze professionali diversi, ma che hanno in comune la forza e la voglia di scendere in piazza per un mondo più equo e inclusivo e che hanno scelto di farlo proprio ad Avellino.