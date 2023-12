Dentro o fuori. La prossima riunione di consiglio comunale sarà decisiva per il futuro dell’amministrazione di Monteforte Irpino, guidata dal sindaco Costantino Giordano. L’assise è chiamata ad approvare o bocciare il bilancio di previsione. In caso di semaforo rosso, arriverebbe lo scioglimento e il commissario straordinario per la gestione del municipio.

Domani mattina, alle 10, la seduta è fissata in prima convocazione.

APPROFONDIMENTI Si ubriacava e molestava i cittadini,

nigeriano espulso dal questore Frigento: tenta di accoltellare il fratello, poi ferisce due carabinieri Montoro: sistema a “forchetta” per rubare soldi, scoperto allo sportello Atm

Nel caso in cui dovesse saltare, si va in seconda lunedì prossimo, alle 11. Il documento contabile approda in aula con ritardo rispetto alle tappe previste dalla norma per il varo. La Prefettura, infatti, ha sollecitato l’ente a provvedere rapidamente al completamento dell’iter, dopo che lo schema è stato approvato in giunta lo scorso 18 settembre. Il bilancio di previsione ha registrato il parere non conforme da parte del revisore unico, Antonio D’Angelo.

Una bocciatura che potrebbe pesare sulla decisione dei consiglieri comunali. Gli esponenti consiliari sono dunque chiamati a una scelta complicata: da un lato si fa concreto il rischio di scioglimento se non dovesse arrivare il via libera; dall’altro non mancano i timori in considerazione della posizione assunta dal revisore unico rispetto allo strumento contabile. Il revisore unico, tra gli altri punti, ritiene «non congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base delle previsioni definitive 2023-2025, della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato, di eventuali re-imputazioni di entrata. Per ciò che riguarda la parte corrente c’è bisogno di un’attenta analisi sui fattori di squilibrio per verificare se ci sono ancora margini di manovra in grado di permettere di equilibrare il bilancio. Si invita anche l’ente ad effettuare le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali».

E ancora. Riguardo alle previsioni per investimenti, il revisore giudica «non conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresa la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici allegati al bilancio. Non coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il Dup (Documento unico programmazione), il piano triennale dei lavori pubblici e il cronoprogramma dei Sal (Stato avanzamento lavori) e degli obbiettivi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti e correttamente contabilizzati».

A tutto questo c’è da aggiungere la mancata approvazione del rendiconto per l’esercizio 2022. Il commissario ad acta nominato dalla prefettura per la redazione dello schema continua a registrare difficoltà per completare il suo lavoro.

Rischiano, inoltre, di aprirsi altri due fronti. Uno riguarda l’ok definitivo al Piano urbanistico comunale, che dovrebbe avvenire entro fine anno per non rischiare che la Regione decida per il commissario ad acta. L’altro concerne i dipendenti. I lavoratori del Comune sono in stato di agitazione. Nel mirino l’apparato burocratico dell’ente (non sono contro gli amministratori, come già hanno avuto modo di chiarire) relativamente alla contrattazione decentrata.

È stata interessata della questione anche la Prefettura di Avellino, che ha chiesto chiarimenti al segretario generale. Per martedì prossimo è stata convocata un’assemblea dei dipendenti comunali.