Sabato 1 Settembre 2018, 19:04

Un bimbo di 3 anni ha rischiato di annegare mentre questa mattina stava facendo il bagno a riva a poca distanza dai genitori, in vacanza dalla provincia di Avellino. L'episodio è avvenuto sul lungomare nord di Casalbordino; il piccolo deve salva la vita grazie al tempestivo intervento della bagnina dello stabilimento Cocoa che ha praticato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. I sanitari hanno deciso di far ricoverare il piccolo, in stato cosciente, all'ospedale di Pescara dove è stato trasportato in eliambulanza. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i militari della Guardia Costiera di Vasto