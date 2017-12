Giovedì 28 Dicembre 2017, 21:48

Bimbo con tracce di hashish nel sangue, scatta l’inchiesta. Il bimbo da qualche ora non stava bene. Sembrava stordito, poco ricettivo, quasi, completamente, assente. Non si riusciva a capire le cause di quello stato. La vicenda è avvenuta a San Martino Valle Caudina, il giorno di Santo Stefano. Viste le condizioni in peggioramento, i genitori hanno deciso di portarlo al pronto soccorso dell’ospedale «Rummo» di Benevento. I sanitari, in un primo momento, non erano riusciti a venire a formulare una diagnosi. Così hanno deciso di effettuare analisi più approfondite ed hanno scoperto che il bimbo, di poco più di due anni, era positivo all’hashish. Le condizioni erano proprio quelle di una persona che avesse assunto della droga. Un’ipotesi inaudita per la tenere età del paziente.