Un bimbo di 9 anni è stato investito da un'autovettura. L'incidente si è verificato intorno alle 14.00 in via Sant'Antonio, ad Avellino poco dopo l'uscita da scuola. L'automobilista si è subito fermato per soccorrere il bambino che è stato trasportato dal 118 all'ospedale "Frangipane" dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici e alle cure del caso. Il piccolo è stato poi trasferito al Santobono di Napoli. Ha riportato la frattura del femore ed altre contusioni. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, anche per accertare l'esatta dinamica.