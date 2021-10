Blitz nel cantiere edile col bonus 110%: sicurezza zero, scattano le denunce

Cantiere in un condominio con il bonus 110%, in sette finiscono nei guai. I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, hanno eseguito un controllo in un cantiere edile. E questo ha portato alla denuncia dell’amministratore di un condominio e di sei legali rappresentanti di ditte esecutrici dei lavori all’interno di un medesimo parco, dove parte dei proprietari dei numerosi immobili avevano aderito ai lavori di manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico attuativi del “bonus 110%” per un importo complessivo di 1.200.000 euro.

All’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni (anche gravi) alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le principali inadempienze hanno riguardato la formazione dei lavoratori sui rischi per la salute, l’omessa verifica delle condizioni di sicurezza, la mancata nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nonché l’omessa redazione/verifica del piano operativo di sicurezza (POS). Oltre alla sospensione temporanea dei lavori e al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, a carico dei sette denunciati sono state elevate sanzioni per un ammontare di oltre 57.000 euro.