Giovedì 11 Aprile 2019, 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fermati sull’autostrada Napoli-Bari dalla Polstrada di Avellino dopo aver acquistato un Rolex Daytona da 12mila euro con un assegno contraffatto. Ad agire gli agenti della Sottosezione di Grottaminarda che hanno bloccato due napoletani, a seguito della segnalazione del personale del commissariato della Polizia di Stato di Canosa di Puglia. C.C. di anni 47 e D.B.G. di anni 36, entrambi napoletani, avevano concordato l’acquisto con il venditore pugliese che aveva pubblicato su sito online l’annuncio per la vendita del prestigioso orologio. I due avevano proceduto all’acquisto utilizzando un assegno circolare per un valore di euro 11.800,00, risultato contraffatto. Ma sono stati scoperti e bloccati in autostrada. Gli agenti della Polstrada di Grottaminarda hanno sequestrato il Rolex e una patente di guida falsa