Acque reflue dell’azienda agricola smaltite irregolarmente. I carabinieri della Stazione Forestale di Mirabella Eclano, al seguito di controlli eseguiti insieme ai colleghi delle Stazioni Forestali di Ariano Irpino e Castel Baronia, hanno denunciato una 50enne ritenuta responsabile di gestione illecita di rifiuti e scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione. L’accesso ispettivo nella cooperativa agricola di Mirabella Eclano ha permesso di riscontrare la presenza di uno scarico di acque reflue derivanti dall’attività di lavorazione e un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi derivanti dalla trasformazione della materia prima. Per la 50enne denuncia e una pesante sanzione amministrativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA