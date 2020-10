Blitz nel Comune di Pratola Serra alle porte di Avellino. Da questa mattina sono scattate perquisizioni nel palazzo municipale e presso le abitazioni di alcuni amministratori, tra cui il sindaco Emanuele Aufiero.

In azione i carabinieri del Comando provinciale coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo irpino. Le perquisizioni sono ancora in corso e stanno impegnando almeno venti militari. Diverse le pattuglie che hanno raggiunto il paese dall’alba di oggi. Incredulità e sconcerto nella comunità. Bocche cucite da parte degli inquirenti. Sotto la lente ci sarebbero alcuni appalti. Nei mesi scorsi il prefetto di Avellino ha inviato in Comune la Commissione d’accesso antimafia.

