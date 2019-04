Lunedì 8 Aprile 2019, 20:28

Blitz delle fiamme gialle nelle stazioni ferroviarie di Savignano Irpino e Montecalvo Irpino. I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato traversine e altro materiale abbancato in aree a ridosso dei binari. Una persona è stata denunciata dai finanzieri alla Procura della Repubblica di Benevento. L'operazione per la salvaguardia ambientale è scattata in seguito ad una serie di segnalazioni. Gli uomini della Guardia di Finanza della tenenza di Ariano Irpino stanno portando avanti una serie di accertamenti per fare piena luce sulla vicenda.