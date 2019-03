Sabato 30 Marzo 2019, 11:00

I carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina e del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestale di Avellino hanno sequestrato circa 2.000 chili di prodotti alimentari di varia natura, per un valore complessivo di circa 30.000 euro, in vendita senza autorizzazione sanitaria in un supermercato della Baronia.