Notte di paura, trascorsa al freddo e nella neve sulla cima del monte Terminio in Irpinia, per un gruppo di ragazzi del Salernitano. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella, alle prime luci dell'alba di oggi, è intervenuta sul monte Terminio, in località Campolaspierto, per il recupero di tre giovani rimasti bloccati nella neve dalla tarda serata di ieri.

I ragazzi residenti a Mercato San Severino sono stati raggiunti anche con l'aiuto di uno spazzaneve dell'Anas. Sono stati recuperati e portati a valle dove sono stati rifocillati. Seppur infreddoliti, erano in discrete condizioni di salute. Poi hanno potuto fare rientro a casa dopo una notte all'addiaccio.

