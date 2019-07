CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Luglio 2019, 13:00

Nicola Boccalone entro un mese lascerà l'incarico di amministratore di IrpiniAmbiente per andare a ricoprire quello di direttore generale dell'amministrazione provinciale di Benevento. L'azienda che si occupa di rifiuti in Irpinia, partecipata unicamente dall'amministrazione Provinciale, dovrà trovarsi una nuova figura apicale. Anzi due. Dato che Boccalone è anche direttore generale. Ma il presidente della Provincia Biancardi non ha ancora deciso se mantenere una figura unica a capo dell'azienda o passare ad un doppio incarico.«Sarà un incarico che daremo attraverso un bando e che risponderà al requisito delle capacità, la politica non c'entra niente», dice il presidente Biancardi che tra l'altro perde un dirigente di valore. «Boccalone ha dimostrato di saperci fare», dice.