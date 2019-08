CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 28 Agosto 2019, 12:00

«Venerdì sarò al carcere di Bellizzi Irpino e chiederò di incontrare Nelson Lamberti». Tende la mano Carlo Mele, direttore della Caritas diocesana e garante provinciale per i diritti dei detenuti, al 49enne che ha piazzato e fatto esplodere l'ordigno rudimentale davanti al portone del palazzo vescovile di Avellino la scorsa settimana.Mele già un'ora dopo l'attentato, nel quale ha riportato leggere contusioni, aveva perdonato Lamberti. Dopodomani potrebbe stringergli la mano e ribadirgli la vicinanza personale e dei volontari, insieme a quella del vescovo Arturo Aiello. «Spero accetti l'incontro sottolinea il direttore della Caritas Se ci sarà l'occasione ribadirò che siamo pronti ad ascoltarlo, a capire. Non entrerò nel merito della vicenda. Ci guarderemo in faccia, negli occhi, da buoni fratelli. È importante chiarire che noi possiamo fare qualcosa, ma non siamo nelle condizione di esaudire tutte le richieste».