Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere davanti al portone di una casa di via Caserini ad Aiello del Sabato. L'episodio è avvenuto durante la notte. La deflagrazione della bomba carta (probabilmente un grosso petardo), è stata registrata all'1.50. È stata danneggiata la porta d'ingresso dell'abitazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Avviate le indagini indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto. Paura per la proprietaria dell'abitazione e per i vicini di casa. Per tutti loro è stata una notte insonne. © RIPRODUZIONE RISERVATA