Bomba carta esplode in Irpinia davanti a una casa, danni e paura

Un'altra bomba carta è stata fatta esplodere in Irpinia, dopo l'episodio di due giorni fa a Montoro. Nella tarda serata di ieri, ad Altavilla Irpina, ignoti hanno fatto esplodere l'ordigno artigianale in via Villani, nei pressi di un'abitazione.

La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca di un garage e causato la rottura di alcuni vetri. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.