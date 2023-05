Bomba d'acqua sull'Irpinia, c'è un morto a Contrada

Bomba d'acqua in provincia di Avellino, un uomo di 45 anni sarebbe deceduto. Un forte acquazzone si è abbattuto nel primo pomeriggio sul territorio del comune di Forino e nel vicino paese di Contrada, la zona già nota per essere soggetta ad allagamenti, è stata letteralmente sommersa dall'acqua. Un uomo di 45 anni, che da questa mattina si trovava in un castagneto nel Comune di Contrada, sarebbe deceduto mentre provava a mettersi in salvo salendo a bordo della sua auto. Secondo le prime ricostruzioni proprio la vettura lo avrebbe travolto fatalmente. Sul posto sono arrivate squadre di vigili del fuoco e forze dell'ordine.

Inizialmente la Protezione Civile aveva comunicato di una persona dispersa. Secondo quanto appreso dal Mattino la persona sarebbe però già stata ritrovata cadavere, si tratterebbe di un giovane. Danni a causa degli allagamenti si stanno registrando in diverse zone dell'Irpinia, non solo nei Comuni di Forino e Contrada, ma anche nel montorese.

Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri - contattato da Il Mattino - spiega che sulla zona sono arrivati 50 millimetri d'acqua in appena 40 minuti nella frazione di Celzi, ma al sindaco al momento non è stato comunicato che ci sia un uomo disperso né un morto. «Mi sto recando sul posto per vedere se i tanti anziani che abitano in quella frazione hanno necessità, come già avvenuto in altre circostanze, di dover essere sfollati».