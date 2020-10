Irpinia sott'acqua. Allagato Borgo Ferrovia ad Avellino ed altre strade. Dalle prime ore di oggi nel capoluogo irpino e nei comuni limitrofi un forte nubifragio ha provocato la caduta di alberi e rami, e l'allargamento di molte strade con auto rimaste impantanate, spesso anche con persone al loro interno. La sala operativa dei vigili del fuoco di Avellino sta ricevendo diverse telefonate e le squadre sono tutte a lavoro per far fronte alle richieste di soccorso. Fortunatamente non si registrano feriti.

