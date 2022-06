Bomba d'acqua sull'Irpinia, esondato il Fenestrelle: chiuso il ponte delle Filande

Pesanti disagi per il maltempo in Irpinia. Una bomba d’acqua ha determinato una serie di problemi soprattutto nella zona del capoluogo e dell’hinterland avellinese.

Il torrente Fenestrelle che attraversa la città è esondato nell’area di Pianodardine. Il corso d’acqua ha superato il Ponte delle Filande ad Atripalda. Fango, alberi e detriti sulla sede stradale hanno causato la chiusura del ponte. Super lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale. Oltre 50 gli interventi per appartamenti, garage e scantinati allagati. Alberi e rami spezzati in varie zone della Valle Caudina.