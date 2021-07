Bomba day ad Avellino, parte la marcia d'avvicinamento

Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per il bomba day, ma i cittadini sono ancora smarriti e protestano per il gap di comunicazione. Ieri mattina, in tanti hanno affollato i tre gazebo informativi che la Protezione civile, d'intesa con il Comune di Avellino e la Prefettura, ha messo in piedi a Piazza Libertà, via de Due Principati e Rione Mazzini. «Da domani - fa sapere l'assessore alla Sicurezza, Giuseppe Giacobbe - partiranno anche...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati