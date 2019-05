CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 16 Maggio 2019, 11:00

Trasformare l'ex cinema Eliseo in un centro di eccellenza per la produzione di documentari, riprendere l'Università dei nuovi media, rilanciare la Dogana e creare una rete culturale tra il capoluogo e la provincia: sono i pilastri della «rivoluzione culturale», che il Movimento 5 Stelle proverà ad avviare in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali.Alberto Bonisoli, titolare del dicastero, in occasione della propria visita in Irpinia, nella conferenza, tenutasi al Circolo della Stampa e organizzata dal candidato sindaco dei 5 Stelle Fernando Picariello, conferma l'impegno del Governo per una serie di progetti tesi a rilanciare l'economia: «Tra i compiti della politica c'è pure quello di occuparsi delle sciatterie, che degradano il tessuto di una città. Bisogna intervenire in maniera adulta, pronta e responsabile per restituire alla comunità un bene, attraverso formule e progetti che nella contemporaneità possono funzionare». Partendo dall'idea di trasformare l'ex Eliseo in un moderno polo per la produzione di contenuti audiovisivi, l'esponente dell'esecutivo Conte ribadisce la propria disponibilità, pur se non ci sarà una fascia tricolore pentastellata: «Chiunque venga scelto dagli avellinesi avrà senz'altro il mio appoggio. Lavoro in tutta Italia e spesso non so neanche di quale partito sia l'amministratore con cui lavoro. L'importante è trovare persone con cui condividere una visione, un metodo e con cui avere un rapporto adulto, responsabile e rispettoso delle proprie competenze. Dipende, quindi, solo dal prossimo sindaco».