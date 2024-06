Bonito, schiacciato da trattore: muore 75enne

Questa notte a Bonito, in provincia di Avellino, i Carabinieri sono intervenuti in un'area impervia in località Girasole dove è stato trovato il corpi di un 75enne del posto, che stava lavorando un terreno di sua proprietà a bordo di un trattore agricolo.

Verosimilmente a causa del dislivello, il veicolo si è ribaltato schiacciando il malcapitato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata trasferita all’ospedale Rummo di Benevento. Accertamenti in corso.