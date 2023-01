Il Covid-19 torna a fare paura in provincia di Avellino. Nel giorno dell'Epifania, un uomo di 85 anni, ricoverato nell'area covid del pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati, è morto; lo stesso reparto di Emergenza è andato in tilt per i troppi accessi di casi sospetti e di positivi conclamati; infine, a corollario, il numero dei contagi ha raggiunto quota 139 (con un tasso di incidenza attorno al 20 per cento).

APPROFONDIMENTI Avellino, la Befana dei vigili del fuoco al Moscati per portare doni ai pazienti di Pediatria Truffa con i fogli di giornale, finti nipotini scoperti dal nonno di Avellino

Ma procediamo con ordine. Già in difficoltà da un paio di giorni, nella giornata di ieri il pronto soccorso della città ospedaliera di Avellino ha sfiorato il collasso. Ad aggravare una situazione già preoccupante, è stata la raffica di accessi di casi sospetti e positivi al Covid-19 provenienti dall'intera provincia. A metà giornata, erano addirittura 45 i pazienti in carico, con persone, anche in codice rosso, sulle barelle. Con la sala riservata ai contagiati piena (9 posti letto, alcuni occupati da una settimana dalla stessa persone per mancanza di posti covid nei reparti), gli accessi sono continuati per l'intera giornata.

La direzione strategica dell'Azienda ospedaliera Moscati ha provato dunque a trasferire almeno i positivi in altri ospedali sia della provincia sia del resto della regione. Tuttavia, quasi tutti hanno rifiutato di lasciare Avellino e solo una donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Un quadro a tinte già molto fosche, aggravato dal decesso di un uomo di 85 anni, originario di Pratola Serra, ricoverato nella sala covid del pronto soccorso. In questo momento, stando all'ultimo report fornito da Contrada Amoretta, nelle aree covid dell'Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 13 pazienti, due dei quali in terapia intensiva. Dal 28 dicembre a oggi, nelle aree covid dell'Azienda Moscati, sono deceduti 6 pazienti residenti nella provincia di Avellino: una paziente di 65 anni e una 87enne; un paziente 63enne, un 84enne, un 85enne e un 87enne. All'ospedale Frangipane di Ariano Irpino, stando all'ultimo report fornito dell'Asl di Avellino, nell'area covid sono ricoverate 10 persone, di queste 9 in degenza ordinaria e una in terapia subintensiva. Dunque, con quelli in attesa (9) al pronto soccorso del Moscati, i ricoverati per Covid-19 in provincia di Avellino sono complessivamente 32.

Secondo le indicazioni che la Regione ha trasmesso ai direttori generali delle aziende ospedaliere, il Moscati dovrebbe aumentare la disponibilità dei posti letto riservati ai contagiati (nella misura del 10-15 per cento sul totale dei posti letto disponibili) evitando richieste di trasferimento in altre sedi: «In nessun caso si legge nel documento diffuso dalla Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale è previsto il trasferimento diretto tra strutture». Sul sovraffollamento in pronto soccorso, intervengono le parti sociali: «La recrudescenza pandemica e il picco di influenza stanno letteralmente mettendo in ginocchio il pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino», osservano in una nota congiunta i segretari aziendali (Aorn Moscati) della Uil Fpl Antonio Spagnuolo, Nursind Rosapane Michele, Fp Cgil Gerardo Sgrosso e il subcommissario aziendale Fials Demetrio Pisacreta. «Si registra - proseguono i sindacalisti - un grave sovraffollamento che incide sulla sicurezza delle cure nei confronti degli utenti. Lo avevamo segnalato già nelle settimane precedente: la situazione a inizio gennaio si sarebbe purtroppo aggravata. Infatti, non era necessario essere dei veggenti per prevedere lo scenario che puntualmente si sta verificando. Eppure ci stupisce la gestione del Boarding in pronto soccorso da parte del Moscati, che anziché adottare interventi organizzativi urgenti, non ha assunto finora provvedimenti finalizzati al contrasto del sovraffollamento nonostante i nostri solleciti e interpelli».