Martedì 8 Ottobre 2019, 08:21

È Avellino il capoluogo di provincia più virtuoso nella raccolta differenziata in Campania. I recenti dati elaborati e diffusi dall'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti non lasciano dubbi.Nel 2018, infatti, il capoluogo irpino raggiunge il 71,84% superando anche Benevento, precedente detentore del primato, sceso da 67 a 63,40%, e mette in fila, a seguire, Salerno (60,40%), Caserta (48,60%) e Napoli (36%). Un risultato eccezionale che fa il paio con il miglioramento conseguito anche in ambito provinciale. Qui, però, gli oltre 7 punti conquistati, che pongono l'Irpinia al 63,70%, non bastano a superare il Sannio (70,60%). Un sorpasso che potrebbe avvenire in proiezione futura con i rilievi del 2019 o, al massimo, del 2020, visto che rispetto agli altri territori la performance rispetto all'anno precedente è di gran lunga quella più consistente.