La Rassegna Interregionale di Danza (Ra.I.D. Festival 2023) riabbraccia un grande talento irpino dell'arte coreutica. Al chiostro monumentale di Santa Chiara a Solofra è attesa per domani sera (alle 20.30) Adriana Borriello. Danzatrice, coreografa e pedagoga, nata ad Avellino, da anni a Roma, si è formata all'Accademia Nazionale di Danza ed alla scuola Mudra di Maurice Béjart.

Straordinaria e raffinata espressione internazionale della danza contemporanea ha elaborato nel corso del tempo un approccio metodologico proprio che interessa il lavoro sul corpo e sull'organizzazione del movimento.

Che cosa porterà a Solofra venerdì sera?

«Porterò uno spettacolo un po' particolare. Un dispositivo ambiguo: a cavallo tra una conferenza, una performance ed una lezione. Ha una genesi particolare: nasce a margine della presentazione del mio saggio del 2017 (Chiedi al tuo corpo. La ricerca di Adriana Borriello tra coreografia e pedagogia). In esso raccontavo e racconto i principi fondativi della mia pratica, del mio modo di vedere l'arte scenica. È stato accolto bene. Da qui una serie di repliche, prima in forma di duo ed adesso addirittura in trio. Domani con me ci saranno Donatella Morrone e Michele Ermini. È quasi un debutto: siamo reduci da due settimane di residenza artistica a Villa Manin a Codroipo in cui abbiamo messo a punto questa performance: "La conoscenza della non conoscenza", un titolo emblematico della nostra arte. È un'arte che si sostanzia dal vivo. Nel momento dell'atto scenico la conoscenza deve svanire per consegnarsi al presente e vivere effettivamente l'atto nel momento in cui si esplica, nell'incontro con il pubblico».

Che rapporti ha conservato con la sua città natale?

«Pochi. Più che altro personali con amici. Ho un po' di famiglia lì. C'è stata la parentesi con il Teatro Gesualdo che non è andata a buon fine. L'ho interrotta prima della scadenza del contratto».

Ce ne parla?

«Dal 2012 al 2014 avevo la direzione artistica della danza. Avevamo messo in campo tanti progetti ed un'attenzione specifica per la danza. Su tutti avevamo aperto una sezione distaccata dell'Accademia Nazionale di Danza. Ad un certo punto mi sono resa conto che non c'erano più le condizioni. Sono rimasta abbastanza scottata da quello che è accaduto».

Cosa è accaduto?

«Né più né meno di quello che accade anche altrove in Italia. Un tempo c'erano i mecenati, oggi c'è la politica, ma mentre i primi avevano una certa lungimiranza, i secondi vivono alla giornata con obiettivi di rendimento a breve termine, magari spendibili elettoralmente. C'è un'idea di politica troppo spicciola, poco lungimirante, che batte subito cassa».

Oggi il mito della ballerina non c'è più, secondo lei perché?

«In realtà, così come la vita, viene vista diversamente. C'è una polarizzazione nel modo di concepire il mondo tra gli stessi giovani. Da un lato il materialismo, il guadagno, l'apparire, la notorietà da ottenere nel modo più facile possibile, e dall'altro una platea attenta al mondo, alle problematiche ecologiche, al non consumismo, ai valori dell'essere più che dell'apparire. In questa ottica il ruolo della ballerina si divide tra chi cerca il successo nello showbiz e chi vive l'idea di fare danza come strumento di conoscenza del proprio corpo».

Quello di domani è il terzo appuntamento di un cartellone di 14 performance che andranno in scena da agosto a ottobre, tra il Chiostro Monumentale di S. Chiara e Palazzo Ducale Orsini di Solofra. Sabato nuovo appuntamento con il Balletto di Roma.