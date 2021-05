Boschi dell'Irpinia in fiamme, preso il responsabile

Aveva provocato un imponente incendio nei boschi di Forino il 13 maggio scorso in località Santa Cristina, tanto da rendere necessario l’intervento di due Canadair. Quel rogo aveva mandato in fumo cinque ettari di foresta e aveva minacciato i cavi dell’alta tensione. A seguito di una serie di indagini, il Gruppo Carabinieri Forestali di Avellino – guidati dal colonnello Fernando Sileo – ha individuato e denunciato un 50enne del posto, ritenuto il responsabile di quel vasto rogo. Secondo quanto accertato, l’uomo mentre bruciava residui vegetali aveva perso il controllo del fuoco che si era rapidamente esteso. Per spegnere le fiamme erano state necessarie ore di lavoro da parte delle squadre di volontari, del Genio Civile di Avellino e della Protezione Civile Regionale, coordinate dalla dirigente Claudia Campobasso. A supporto i due mezzi aerei per avere ragione del rogo.