Giovedì 26 Settembre 2019, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 16:33

Aggressione all'assessore comunale di Avellino allo sport Giuseppe Giacobbe. sotto casa intorno alle 14 due energumeni l'hanno atterrato con diversi colpi. Ricoverato in ospedale è stato sottoposto a controlli medici. Ne avrà per alcuni giorni. L'episodio inquietante è l'ultimo di una serie di eventi che stanno funestando la città: prima i colpi di pistola contro le auto di un ex consigliere comunale (poi arrestato per possesso di pistola rubata), quindi l'attentato dinamitardo ad un imprenditore del settore ristorazione (una bomba carta è stata fatta esplodere nell'auto da cui era appena sceso). Fa parte di questa serie di eventi criminosi anche una lettera anonima lasciata venerdì scorso in un bar davanti al tribunale che annunciava per ieri l'esplosione di una bomba in un'aula del palazzo di giustizia.