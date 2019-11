Botte e maltrattamenti alla compagna, nei guai un coltivatore di castagne di 34 anni originario della Svizzera. Gli agenti del Commissariato di polizia di Sant’Angelo dei Lombardi gli hanno notificato il divieto di avvicinamento alla donna e figlio piccolo di quest’ultima. La vittima più volte è stata aggredita davanti al minore. Violenze che le hanno provocato una serie di lesioni, fino a quando non ha trovato il coraggio per denunciare tutto. Una convivenza da incubo per la donna che di recente ha deciso di trasferirsi temporaneamente nel Nord Italia per evitare di incontrare il 34enne. © RIPRODUZIONE RISERVATA