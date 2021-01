Botte da orbi tra due detenuti nel carcere di Avellino. Uno dei due ha rimediato una prognosi di trenta giorni ed è stato costretto al ricovero in ospedale. “Nella casa circondariale di Avellino è stato un capodanno senza botti ma non sono mancate le botte”, commenta Emilio Fattorello, segretario per la Campania del Sappe. “Nel reparto detentivo dell’Alta Sicurezza è scoppiata una violenta lite tra due detenuti di origine calabrese, compagni di cella - prosegue Fattorello -. Il provvidenziale e professionale intervento del personale della Polizia Penitenziaria ha permesso che l’evento critico molto cruento non registrasse conseguenze più drammatiche". Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a dividere i due contendenti. Uno dei due detenuti ha riportato fratture e ferite varie. Indagini in corso.

