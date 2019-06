CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLOFRA - I difensori degli insegnanti che sono indagati per i maltrattamenti ai bambini, hanno proposto il Riesame per tutti i loro assistiti.E ieri sono continuati gli interrogatori, una delle mamme che aveva avanzato denuncia, è stata ascoltata dai carabinieri.Intanto l'avvocato delle famiglie, Raffaele Tecce, che ha ricevuto formale incarico, ha avuto l'incontro come richiesto con il magistrato che sta seguendo l'inchiesta. Un incontro interlocutorio con il Pm Luigi Iglio del legale che rappresenta i genitori dei bambini dell'asilo degli orrori. Un incontro in cui tuttavia il magistrato ha mostrato disponibilità a proseguire nell'approfondimento della vicenda, in sostanza a non fermarsi. Anzi ha sollecitato le mamme a fornire ogni elemento utile a chi indaga.Al Riesame ci sarà un momento clou dell'intera vicenda sul piano procedurale, tuttavia altri interrogatori e approfondimenti, come quelli che anche ieri i carabinieri di Solofra hanno svolto, puntualizzeranno i lati oscuri della vicenda.