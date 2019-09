Martedì 24 Settembre 2019, 17:58

Maltrattamenti a mogli e figlio, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari per un 53enne di Mirabella Eclano. Le indagini dei militari hanno consentito di accertare violenze fisiche e morali delle vittime. La donna aveva subito lesioni personali ed aveva deciso di abbandonare la casa coniugale. Successivamente, dopo un'ulteriore aggressione, anche il figlio aveva deciso di andare via dall'abitazione paterna per sottrarsi ai maltrattamenti. II provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica.