Botte e minacce a tossicodipendenti per un debito, coppia condannata

Accusati di aver picchiato e minacciato a più riprese una coppia di tossicodipendenti per un debito di droga, sono stati condannati dal Tribunale di Avellino a 3 anni e 4 mesi Sonia Liotti (difesa dagli avvocati Gaetano Aufiero e Costantino Sabatino) e a 4 anni e 9 mesi Kevin De Vito (difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria), all'epoca conviventi. Caduta l’accusa di sequestro di persona. La vicenda fece molto scalpore in città, in considerazione di quanto venne fuori nel corso delle indagini.