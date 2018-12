Sabato 29 Dicembre 2018, 07:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botte e minacce alla moglie davanti ai figli. Divieto di avvicinamento ai familiari per un uomo di Castelfranci. Con decreto emesso oggi, il Collegio del Tribunale civile di Avellino, composto dai giudici Grasso, Russolillo e Rossi, ha rigettato il reclamo proposto dal marito violento, assistito dall'avvocato Marco Tecce, ed ha prorogato fino al 30 aprile 2019 l'ordine di non avvicinarsi alla casa familiare, assegnata alla moglie ed ai luoghi di istruzione frequentati dai figli della coppia, Soddisfazione per il provvedimento emesso dal Tribunale viene espressa da Antonella De Cristofaro, difensore della moglie e dei minori: