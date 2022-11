Botte alla moglie anche quando era incinta e minacce ai figli, arrestato marito violento

Botte alla moglie anche quando era incinta. Offese e minacce di morte nei confronti della donna e dei figli piccoli. Violenze fisiche e morali che duravano da oltre quindici anni. Scaricava la sua ira distruggendo gli arredamenti di casa. A porre fine ai maltrattamenti sono stati i Carabinieri della Stazione di Frigento che hanno arrestato un 36enne di Mirabella Eclano, marito della vittima. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un provvedimento di misura cautelare degli arresti domiciliari emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino. Il giovane dovrà rispondere per maltrattamenti contro familiari e conviventi, tentata violenza privata, danneggiamento, lesioni personali e danneggiamento. Dalle indagini avviate dai carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal procuratore Domenico Airoma, il 36enne è risultato responsabile di una serie di comportamenti violenti nei confronti della moglie: la picchiava davanti ai figli piccoli incurante del suo stato di gravidanza; minacciava di morte lei e i suoi bambini; distruggeva gli arredamenti e le suppellettili di casa. Lo scorso mese di settembre ha preso a pugni l’ex suocero anziano danneggiando anche il lunotto dell’auto di quest’ultimo. Aveva aggredito anche l’ex cognato intervenuto per difendere il padre. Una escalation di violenze che è terminata con l’arresto.