Un solo ferito per i botti e superlavoro per i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino soprattutto per spegnere incendi. A contrada Bosco dei Preti alla periferia del capoluogo, un 58enne ha riportato ferite alla bocca a causa dell'esplosione di alcuni fuochi pirotecnici. Le conseguenze, fortunatamente, sono state limitate. Ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale. Per lui una prognosi di dieci giorni. A Bosco dei Preti sono intervenuti anche gli agenti della Sezione Volanti della Questura. Il personale guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi è stato impegnato in un piano di controllo in città per garantire sicurezza e tranquillità nel corso della notte più lunga dell'anno. Attività intensa anche da parte dei Carabinieri. Sia i poliziotti, sia i militari hanno proseguito con il monitoraggio del capoluogo, dell'hinterland e della Valle del Sabato per contrastare il fenomeno dei furti nelle abitazioni.



Sempre in tema di fuochi pirotecnici, è finito agli arresti domiciliari (poi è stata disposta la misura dell'obbligo di firma) un 56enne avellinese. Ad ammanettarlo gli agenti della Polizia amministrativa e dal personale della Questura di Avellino. È accusato di detenzione di esplosivo. Nel corso della perquisizione in alcuni locali nella disponibilità dell'uomo sono stati scoperti 48 bombe carte Thunder e manufatti esplodenti ritenuti estremamente pericolosi. Nei guai è finita anche la sorella, che è stata denunciata. Nella rivendita della donna è stato trovato e sequestrato un quantitativo di botti (circa 24 chili) superiore a quello consentito. Le indagini sono partite dalla provincia di Torino, a seguito dell'arresto di un uomo di Rivarolo Canavese che all'interno della sua abitazione custodiva 145 bombe carta, 40 artifici pirotecnici e 10 chili di nitrato di ammonio. Secondo le indagini condotte dalla Polizia, il fornitore sarebbe proprio il 56enne della provincia di Avellino.



Oltre alle forze dell'ordine, intensa è stata l'attività dei caschi rossi. Dalla tarda serata del 31 dicembre e fino alle prime ore di ieri mattina sono stati impegnati in quattordici interventi. Subito dopo la mezzanotte hanno raggiunto via Vincenzo Pennetti ad Avellino per un principio di incendio. Provvidenziale la corsa di un'altra squadra in via Serafino Pionati per il rogo che ha interessato la parte esterna di un'abitazione. L'arrivo immediato degli uomini del comandante Luca Ponticelli ha scongiurato conseguenze peggiori. Lo spavento, comunque, è stato notevole per gli abitanti. Il fuoco è stato spento anche lungo corso Vittorio Emanuele dove è andato in fumo un cassonetto, mentre in via Dante qualcuno ha posizionato un petardo nel cassone di un condominio, mandandolo in frantumi. Rifiuti dappertutto e paura tra i residenti. E non si esclude che possano essere stati i botti a provocare l'incendio che ha bruciato una vettura in piazza San Giovanni ad Avella. Il mezzo è stato distrutto. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area.



All'alba di ieri, invece, una squadra del distaccamento di Lioni ha recuperato un furgone rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente sull'Ofantina Bis e a trarre in salvo il conducente. Il sinistro si è verificato alle 6,45 nel territorio del Comune di Conza della Campania. Il veicolo commerciale, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è ribaltato. Alla guida un giovane autista che è stato soccorso e trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L'arteria si conferma ad alto rischio. Appena l'altro ieri un tir si è ribaltato all'altezza di Lioni, a causa del fondo ghiacciato. Disagi per la circolazione. La strada è rimasta chiusa fino a quando l'autoarticolato non è stato rimosso dai caschi rossi, intervenuti con una grossa gru, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi e personale dell'Anas. © RIPRODUZIONE RISERVATA