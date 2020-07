Incendio in una boutique di via Zigarelli, una traversa del corso principale di Avellino. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Sezione Volanti della Questura. Due le squadre dei caschi rossi che hanno lavorato con non poche difficoltà, viste le alte temperature che si sono registrate nei locali e i fumi della combustione. Ci sono volute più di due ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Al momento in cui si è verificato il fatto, il negozio era chiuso, quindi non si sono registrati feriti. Si indaga per capire l'origine del rogo. © RIPRODUZIONE RISERVATA