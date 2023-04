Atmosfere eteree, melodie oniriche in un posto suggestivo. Ci sono tutti gli ingredienti perché l'appuntamento di domani sera costituisca un evento. Alla Cripta del Duomo alle 21 (biglietti esauriti da tempo) l'associazione Fitz si regala e regala alla città i Breathless, band britannica che si muove nell'alveo della scena shoegaze indipendente. Stile raffinato, voce suadente quella del front man Dominic Appleton di una formazione che è praticamente rimasta immutata dal 1983: la versatile Ari Neufeld al basso, chitarra, arco mi, batteria e sintetizzatore e Gari Mundy alla chitarra.

Non ci sarà Tristram Latimer Sayer. Il batterista era ritornato nel gruppo nel 2011 (precedentemente Martyn Watts) ma nel 2014 è stato protagonista di un grave incidente automobilistico rimanendo in coma per settimane: «Sta molto meglio di prima, ma di certo non è all'altezza dei tour o cose del genere», spiegano i compagni di viaggio. Nella circostanza ad accompagnare la band ci sarà Marco Schiavo dei Larsen. Otto album in studio, una compilation e 14 singoli ed Ep, tutti sulla loro etichetta, Tenor Vossa Records.

L'ultimo sorprendente See those colours fly è uscito nel 2022 a 9 anni dal precedente Green to Blue. «Siamo davvero contenti per come è stato accolto. Le recensioni sono state incredibilmente positive. Siamo entusiasti del fatto che Rockerilla ci abbia votato come il 4° miglior album del 2022» spiegano appena atterrati in Italia dove si esibiranno in 4 date. Torino, Firenze, Roma ed Avellino: una corsa verso sud iniziata giovedì sera al Blah Blah di Torino dove si erano esibiti nella loro ultima apparizione italiana nel 2014. In quella circostanza presentarono anche in anteprima We should go driving finita poi nell'ultimo album.

«È una buona occasione per suonare alcune delle nuove canzoni insieme a brani dei nostri vecchi album. Dell'Italia apprezziamo il grande affetto ed interesse nei nostri confronti. È un'incredibile spinta per noi. Questo Paese è bello ed è colto. Ci sono persone meravigliose. Musicalmente può contare su una fiorente scena musicale underground. C'è il miglior caffè del mondo. E poi come si mangia (e beve) come in nessun posto».

La musica italiana per i Breathless ha il sapore tradizionale di Nel blu dipinto di blu nella versione di Dean Martin e delle colonne sonore di Ennio Morricone. I Maneskin? «Comprendo perché siano divisivi per il pubblico. Non mi piace la musica, ma apprezzo molto l'irriverenza. Hanno ottenuto un'impresa impressionante mantenendo una qualche forma di credibilità dopo essere apparsi all'Eurovision» commenta Appleton. I Breathless (il nome, Fino all'ultimo respiro, è un omaggio a Godard e alla nouvelle vague) apprezzano la scena indie italiana (Back to the Moon dei Larsen e Jammed Symbols di Giulio Aldinucci). Del resto Appleton (il suo stile ci ricorda molto Andrea Chimenti) lavora con Matteo Uggeri al progetto Starlight Assembly e Mundy con Teo Teardo ed Eraldo Bernocchi.

«Avere totale indipendenza è stato fantastico. Il sostegno finanziario e la maggiore visibilità che un'etichetta potrebbe dare sarebbero comunque utili. Ma non sappiamo se potremmo rinunciare a qualsiasi controllo. Possiamo sperimentare a nostro piacimento senza la preoccupazione dei costi dello studio». Stasera Avellino: «Non abbiamo mai suonato in una chiesa prima d'ora. Sembra davvero il posto perfetto. Ne siamo entusiasti».