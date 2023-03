C'era da aspettarselo. Una frana ha interessato un costone lungo la trafficatissima Variante Manna-Tre Torri, in territorio di Ariano Irpino, poco prima dello svincolo per la contrada Orneta-Casone, senza però interferire, per fortuna, sulla carreggiata. Sono state sicuramente le ripetute infiltrazioni di acqua piovana a determinare il distacco di terreno e di vegetazione sulla piazzola di sosta dell'arteria. L'identico fenomeno si è verificato nella stessa zona solo qualche anno fa, comportando qualche disagio alla circolazione automobilistica.

Sta di fatto che la messa in sicurezza del costone è durata solo poco tempo. Il fenomeno si è ripetuto e questa volta potrebbe risultare ancora più grave. Basta fare una breve ispezione in zona per comprendere che sono possibili altri distacchi. Anche subito. Fin troppe evidenti le fessure che si sono create sul costone dopo l'ultimo evento.

L'Anas, per il momento, si è limitata a recintare l'area e a interdire agli automobilisti la piazzola di sosta e di accesso allo svincolo per Orneta, senza sconvolgere la circolazione automobilistica. Insomma, è ancora da definire il tipo di l'intervento di ripristino. Certamente bisogna progettare e mettere in atto un intervento destinato a durare nel tempo. Ma non solo lungo il costone compromesso dalla frana, ma anche lungo il viadotto che scorre a pochi metri di distanza. In altri termini, occorrerebbe prevedere un intervento di manutenzione straordinaria. Stessa ipotesi di lavoro anche per un altro tratto della Variante alla statale 90 per le Puglie. E precisamente dopo l'uscita della galleria Maddalena, in territorio di Ariano Irpino, al Km 21. Anche qui c'è un costone che viene giù ripetutamente.

L'Anas, per non bloccare il transito diretto a Foggia e Grottaminarda, ha messo parzialmente in sicurezza il costone, ma procedendo ad un restringimento della carreggiata proprio all'uscita della galleria Maddalena. È evidente che per evitare incidenti bisogna procedere a velocità ridotta e che non è stato del tutto eliminato l'inconveniente. Il costone è sempre a rischio frana. Ovviamente, si è aperto un contenzioso con il Comune di Ariano Irpino e i proprietari del terreno sovrastante la galleria Maddalena. Se non si esce da questo contenzioso, non si sa a chi competano i lavori.

Nel frattempo si va avanti nella speranza che non ci siano altri movimenti franosi. Circostanza, invece, che si registra in altra parte del territorio arianese: a via Loreto. Anche qui c'è un costone che si sbriciola continuamente dopo piogge intense. C'è stato recentemente un intervento della Protezione Civile (30 mila euro) per lo sganciamento dei massi e la posa di una rete di protezione. Ma tutto ciò non basta. Il Comune ha predisposto, infatti, di intesa con il Consorzio di Bonifica dell'Ufita, un progetto diretto ad eliminare definitivamente il rischio frana.