«Venite in Gran Bretagna, il paese delle opportunità». Rino Siconolfi, da Guardia dei Lombardi, imprenditore del turismo e della moda, in un anno, è diventato tra i principali collaboratori delle campagne elettorali di Boris Johnson. E anche l'ultima tornata l'ha visto impegnato in prima persona. Nel Conservative calling, il sistema di contatto via telefono degli elettori. Siconolfi ha gestito alla perfezione i contatti, diventando il terzo per numero di consensi generati in campagna elettorale. A Londra dal 2018 si è perfettamente inserito. Frequenta Ascot e i ristoranti di lusso. L'esperienza italiana di tour operator è riuscito subito a metterla a frutto. È anche titolare di un agenzia, la Fashion Uk&Usa Magazine, che si occupa di moda. Siconolfi insomma vede una strada aperta e non chiusa con la Brexit. «Fa il tour operator ed è un attivista straordinario del nostro gruppo - dicono i suoi amici come Christian Vinante Giovannini, cantante originario della Val di Fiemme e che a Londra è direttore del British Italian Conservatives L' attività del gruppo di angloitaliani è quella di fare lobby. Un lavoro di supporto a candidati conservatori che stanno mietendo successi.

Brexit, visto elettronico e rette universitarie alle stelle: tempi duri per studenti e turisti europei

Come è arrivato a Londra?

«Sono vissuto a Ferrara. Mio padre è di Guardia Lombardi, cugino di Gerardo Bianco. È stato dieci anni segretario della Democrazia cristiana dell'Emilia Romagna. Io ho masticato poco la politica e più gli affari».

Non dimentica il suo attivismo con Forza Italia a sostegno di Giorgio Dragotto consigliere regionale di Forza Italia in Emilia. Ma ha anche avuto una fase di sostegno ai Cinque stelle...

«Non seguo molto la politica italiana. In Italia i partiti si fanno e si disfano in un attimo. Gerardo Bianco è un fratello per mio padre».

Gli ha chiesto consigli?

«Vengo poco in Irpinia».

Pensa che la Brexit creerà delle difficoltà all'economia del Continente?

«Io la Brexit la vedo come opportunita in positivo perchè la Gran Bretagna per la sua storia è un paese aperto al mondo e la Regina è capo di stato di quindici Paesi, dall'Australia al Canada, quindi non è un paese strettamente europeo. La Brexit è questo: è nel Dna degli Inglesi malgrado la complessa gestione di questi tre anni. In sostanza la sua scelta è stata premiata».

Tre anni di tensioni e disorientamento. Bojo ha vinto per questo?

«La campagna elettorale non ho portato alcuna tensione per il pro remain; infatti la leader lib dem non e nemmeno stata eletta (si tratta di Jo Swinson che si è dimessa da leader dei liberaldemocratici dopo aver perso il seggio alla camera dei Comuni, ndr). Boris non ha sbagliato bulls, non ha sbagliato toro: è un grande leader».

Invita i ragazzi italiani a rimanere nel proprio paese o ad emigrare?

«Gli italiani saranno sempre i benvenuti in Gran Bretagna. Sono membro del British Italian Conservative guidato dal chairman Maurizio Bragagni e dall'executive director Christian Vinante. Sono persone eccezionali come eccezionale è stato il contributo dell'associazione a cui mi onoro di appartenere per la vittoria dei Tories. Invito i giovani italiani a venire in Gran Bretagna: il paese delle opportunità».

Lei è stato il terzo del Conservative calling per numero di contatti, dunque di persone con cui ha parlato invitandole a votare Johnson. Ha chiamato molti italiani residenti? E come hanno votato i nostri connazionali?

«Coloro che avevano diritto al voto hanno votato Conservatore, La vittoria è stata schiacciante e il loro contributo si è fatto sentire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA