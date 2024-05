Bros, ecco un nuovo format in centro città

Reggaeton, ragazze immagine, gadget: un sabato che promette di far risvegliare piazza Kennedy. A provarci il bar Bros, dei fratelli Luca, Luigi e Simone Palmieri, in via Del Balzo ad Avellino. Vamobros è il titolo della festa che potrà contare sul dj set di Mariquita e le interviste di Madbros (per informazione e prenotazione tavoli si può telefonare al 388 46 35 036). Dunque, il Bros, già punto di ritrovo dei giovani avellinese, allarga ulteriormente la sua proposta diventando, sempre più, un riferimento per il centro città e restituendo nuova linfa all’area di Piazza Kennedy che fino a qualche mese fa (ovvero prima dell’apertura del bar) rischiava di essere soprafatta dal degrado (sociale e urbano).

Il Conservatorio Cimarosa stimola lo sviluppo del dono dell’ubiquità proponendo per oggi due concerti alla stessa ora (19.30). Nell’auditorium Vitale serata dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa. Sarà eseguita Messa di Gloria. Sul podio Luciano Branno dirigerà il Coro del Conservatorio con la partecipazione del tenore Han Zi Guang e del basso Mattia Ribba. Al piano ci sarà Luigi Grimaldi. In contemporanea, nell’aula magna Mario Cesa, si renderà omaggio al jazzista Ray Brown con un concerto degli allievi del Dipartimento Jazz.

Appuntamento di rilievo anche a Roccabascerana con Il premio Vian. Alle 21, presso la Chiesa SS. Giorgio e Leonardo, ci sarà il concerto dell’Orchestra sinfonica Mater diretta da Claudio Ciampa. Continua anche la rassegna Profumi sonori dell’associazione Zenit 2000. Alle 20, presso la Chiesa del Rosario di Mirabella Eclano, ed in replica domani alle 18.30 presso la Chiesa del Carmine ad Avellino, è in programma il concerto Sursum cordae. In pedana il Trio Zenit 2000 con Massimo Testa al violino, Cristiano Della Corte al violoncello e Vincenzo Caiafa alla chitarra. Dall’Armenia ai musicarelli e ritorno: a Grottaminarda c’è attesa per l’arrivo di Laura Ephrikian. L’attrice, ex moglie di Gianni Morandi, oggi pittrice e scrittrice, presenterà (alle 16.30 al Castello d’Aquino) il suo ultimo libro, Una famiglia armena, in cui racconta le sue origini. Alle 10.30, presso la Biblioteca Comunale di Montella, le studentesse del Liceo D'Aquino presentano l'audio libro Il mondo letto attraverso gli occhi dei bambini, da Italo Calvino all'Irpinia. Alle 17, presso la sede dell'associazione Lupus in Fabula di Atripalda, ci sarà l'ultimo incontro dedicato a Shakespeare e all'arte giapponese del Kamishibai. Alle 18, nella Sala consiliare del Comune di Cesinali, la rassegna Un libro al mese propone Non ci ho pensato di Benedetta Roca. Continua oggi e domani al Circolo della Stampa di Avellino la prima edizione del festival Riscontri d'Autore organizzato da Terebinto Edizioni e dall'associazione Riscontri.

C’è attesa al Teatro Solimene di Montella per il nuovo appuntamento con la rassegna cantautorale Femminile Plurale ideato da Atacama aps.

Dalle 21 saranno protagoniste le cinque voci del collettivo, Canto fino a dieci. Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rossana De Pace provengono da 5 città diverse (Catania, Como, Torino, Genova, Taranto). Puntuali ritornano gli appuntamenti della rassegna di teatro amatoriale nell’ex scuola elementare di Preturo di Montoro: alle 20 in scena L’artista, commedia in due atti scritta, diretta ed interpretata da Giuseppe Salatiello. Infine, le piazze d’Irpinia propongono il carrozzone di Nostalgia ’90 a San Felice di Capriglia, gli Extra Sound a Montefusco, la musica popolare dei Rota Rossa a Salza Irpina.