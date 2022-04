Auto in fiamme davanti alle case, è giallo sulle cause dell'incendio

Una vettura è stata completamente distrutta dalle fiamme davanti ad alcune abitazioni di Forino. All’alba il rogo ha divorato la macchina. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’intera zona. Il fatto si è verificato in via Carpini. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sulle cause che hanno determinato l’incendio. Indagano i Carabinieri della Stazione di Forino che hanno assunto la relazione dei caschi rossi e hanno effettuato un sopralluogo sul posto.

