Mercoledì 20 Marzo 2019, 15:20

Incendio e paura a Pago del Vallo di Lauro. Questa mattina, intorno alle 6.30, è divampato uno spaventoso rogo che ha distrutto un deposito agricolo adiacente un'abitazione. Bruciati 20 quintali di nocciole ed attrezzi vari. Sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco di Nola e del comando provinciale di Avellino per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Lauro che hanno messo in sicurezza l'area. Con molta probabilità l’incendio si è sviluppato da un corto circuito a causa del maltempo. Nessuna conseguenza per gli occupanti dell’abitazione.