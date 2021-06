Brucia deposito agricole, le fiamme minacciano le case

Inferno di fuoco nelle campagne a ridosso del centro abitato di Lapio. I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Appia Antica, per un incendio che ha interessato un deposito agricolo.

Il pronto intervento di due squadre con tre automezzi ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che le stesse si propagassero anche alla vicina abitazione. Si sono vissuti momenti di grande apprensione tra i residenti. Provvidenziale l'opera dei caschi rossi. Poco dopo sono andate in fiamme imponenti rotoballe di fieno a Montella. In azione i caschi rossi del locale distaccamento.