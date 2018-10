Sabato 13 Ottobre 2018, 19:35

Sono state necessarie oltre due ore di lavoro ai vigili del fuoco di Avellino per spegnere l'incendio che ha interessato un deposito ad Aiello del Sabato. I caschi rossi sono intervenuti in contrada Baricelle, nel comune alle porte di Avellino, poco dopo le 13. Le fiamme hanno completamente avvolto la struttura in legno e lamiere, dove erano depositati attrezzi vari, decine di balle di paglia e diverso materiale. L'area è stata poi messa in sicurezza.