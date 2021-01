Deposito in fiamme alla porte del capoluogo irpino. I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino alle ore 06'50 di oggi 10 gennaio, sono intervenuti nel territorio del comune di Forino, lungo la strada provinciale per Bracigliano, per un incendio che ha interessato un deposito di legna.

Due le squadre che hanno lavorato diverse ore dalle prime luci dell'alba per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Si sono vissuti momenti di forte apprensione fino a quando il rogo non è stato completamente domato.

