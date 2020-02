Paura per due ragazzi a bordo di una Mini che ha preso fuoco mentre viaggiava lungo l'autostrada A16 Napoli - Canosa, al Km. 71,300, nel territorio di Castel Del Lago. I caschi rossi sono intervenuti al Km. 71,300, in direzione della Puglia, nel territorio di Castel Del Lago, per un incendio che ha interessato un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza. Per i due ragazzi a bordo, diretti a Bari, oltre a un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Disagi per il traffico fino a quando non sono state completate tutte le operazioni di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA